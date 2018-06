Die Neue Galerie gibt einen Überblick über die Entwicklung der bildenden Kunst in der Steiermark von 1945 bis 1967.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kurator Peter Peer hat die Ausstellung gestaltet © Universalmuseum Joanneum

Die immense Zäsur kultureller Belange während der Zeit des Austrofaschismus, des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs zeitigte in Österreich eine weitreichende Neuorientierung von Künstlerinnen und Künstlern nach 1945. Zwischen den Polen Tradition, Moderne und Avantgarde galt es auch in der Steiermark, sich in einem Umfeld historischer und neuer Tendenzen zu positionieren respektive internationale Entwicklungen zu rezipieren.