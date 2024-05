Ein neues Studio, am Freitag eröffnet sie als Teil des Kollektivs DTAFA ihre Ausstellung im Forum Stadtpark, und gerade erst war sie als Stipendiatin des Kulturministeriums (BMKÖS) in Island. Aus dem eigenen künstlerischen Alltag auszubrechen, das war und ist für sie ein wichtiger Impulsgeber. Bereits zweimal war sie als Stipendiatin des Landes Steiermark in Athen – 2019 mit einem Arbeitsstipendium und 2022 mit einem Atelier-Auslandsstipendium. Für Lena Violetta Leitner ein Gamechanger, wie sie erzählt: „Für meine künstlerische Entwicklung und Karriere hat das viel gebracht. Durch den Austausch und den Ortswechsel bekommt man ganz neue Perspektiven, nicht zuletzt auch auf seine eigene Arbeit.“