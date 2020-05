„Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ heißt die neue ORF-Show, mit der Marcel Hirscher am 21. Mai im Hauptabendprogramm sein Debüt als Moderator feiert. Er stellt 18 heimische Reiseziele vor. Aber nicht live, denn die Sendung wird dieser Tage aufgezeichnet.

Marcel Hirscher (31) © APA/BARBARA GINDL

Nachdem der Kulinarik-Ableger von "9 Plätze - 9 Schätze" nicht ausgetragen wird (geplant war, im Frühsommer Österreichs besten Grillmeister zu finden), hat ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer eine passende, ideale Alternative gefunden: „Die Idee, die Bildschirmpräsenz und Authentizität des Marcel Hirscher auch nach Beendigung seiner aktiven Karriere für den ORF zu nutzen, das aber Abseits des Spitzensports, reifte bei mir bereits im letzten Jahr“, erzählt Hofer. „Dass es nun wirklich geklappt hat und Marcel sich mit derart großer Begeisterung in dieses Projekt stürzt, freut mich persönlich sehr und macht viel Freude auf die Sendung, die sich bestimmt auf das Publikum übertragen wird.“

Die Intention des neuen TV-Formats: „Wenn uns die Welt für eine Zeit verwehrt ist, dann legen wir unseren Fokus einfach auf das, was in Österreich möglich ist, und zeigen, wie großartig auch das sein kann“, so Hofer.

Im Gegensatz zu "9 Plätze" gibt es aber keine Abstimmung! Weder durch eine Promi-Jury noch durch ein Televoting. Die Show wird auch nicht live ausgestrahlt, sondern dieser Tage aufgezeichnet.

Präsentiert werden in "Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ je zwei Destinationen pro Bundesland. Dazwischen blickt die Sendung auf die Geschichte der Sommerfrische in Österreich zurück. „Jahrelang gehörten Reisen im In- und Ausland zu meinem Arbeitsalltag, doch wenn ich ehrlich bin, habe ich nichts gesehen. Heute habe ich mehr Zeit zur freien Verfügung und diese nütze ich, um mir meine Umwelt tatsächlich bewusst anzusehen. Dabei durfte ich feststellen, dass das Schöne oft so nahe liegt", erklärt Marcel Hirscher.

Und verrät: "Als ich vom ORF gefragt worden bin, ob ich Host einer Sendung sein möchte, die in einer schwierigen Zeit genau diese Schönheit und Vielfalt in den Mittelpunkt rückt, habe ich mich entschlossen, diese neue Herausforderung anzunehmen.“

Hirscher wird bei diversen Aktivitäten in seinem Heimatbundesland Salzburg gefilmt und stürzt sich dabei laut ORF "zu Wasser, Luft und Land mit viel Körpereinsatz in so manches Urlaubsabenteuer". Und er moderiert natürlich die (rund dreiminütigen) Beiträge aus den anderen Bundesländern an, die von den jeweiligen Landesstudios gefertigt werden. "Abenteuer kann man auch in Österreich erleben, dafür muss man nicht weit reisen. Meine Rolle dabei ist einfach: Ich will begeistern und so etwas gelingt nur, wenn ich selbst begeistert bin. Ich hoffe, die Zuseher lassen sich davon anstecken“, sagt der 31-Jährige.



Das sind die Regionen NIEDERÖSTERREICH: Alpenvorland im Mostviertel & Nationalpark Thayatal

VORARLBERG: der Bodensee & der Bregenzerwald

SALZBURG: das Salzburger Salzkammergut & der Pinzgau

STEIERMARK: steirisches Weltkulturerbe (Graz und Gestüt Piber) & das steirische Weinland

TIROL: Lienzer Dolomiten & Wilder Kaiser

WIEN: Wiener Stadtpark & Wiens historische Innenhöfe

KÄRNTEN: Wörthersee & Großglockner Hochalpenstraße

BURGENLAND: Seewinkel & Kellerstöckl Südburgenland

OBERÖSTERREICH: das Mühlviertel & Pyhrn-Priel-Region

Beim ersten Spin-off von „9 Plätze - 9 Schätze - So isst Österreich“ 2019 wurde die Lieblingsspeise der Österreicher gekürt. Gewonnen hat das Mostviertler Mostbratl; damals moderierten Norbert Oberhauser und Barbara Karlich die Sendung. Mit der Suche nach den schönsten Orten und Plätzen des Landes soll es wie gewohnt am Nationalfeiertag weitergehen - es wäre dann schon die siebente Ausgabe von „9 Plätze - 9 Schätze".