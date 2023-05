Das Interessante an berühmten Menschen sei, sagte Lily-Rose Depp in Cannes, "dass wir denken, wir wissen viel mehr über sie als wir tatsächlich tun". Die 23-jährige Tochter von Vanessa Paradis (50) und Johnny Depp (59) spielt die Hauptrolle in der Streaming-Serie "The Idol". Zwei Folgen davon wurden bei den Filmfestspielen gezeigt. Lily-Rose Depp verkörpert in der Serie die Popsängerin Jocelyn.

Nach einem Nervenzusammenbruch und einer gescheiterten Tournee fängt ihre Figur in "The Idol" eine komplizierte Beziehung mit dem zwielichtigen Clubbesitzer und Selbsthilfe-Guru Tedros an (Abel Tesfaye aka The Weeknd). Es sei interessant gewesen, sagte Depp, in der Serie Einblick zu bekommen "in die Psyche von jemandem, der so stark beobachtet wird". Angesprochen darauf, wie man trotz Berühmtheit noch Menschen vertrauen könne, sagte sie: "Ich denke, es kommt einfach auf die Leute an, mit denen du dich umgibst."



Promi-Sprössling Lily-Rose Depp in Cannes © Vianney Le Caer/Invision/AP



Tesfaye aka The Weeknd (33) sagte: "Vieles an Jocelyn ist definitiv von meinen Erfahrungen und den Erfahrungen anderer Künstler inspiriert." Er sei glücklich, richtige Entscheidungen getroffen zu haben und von Menschen umgeben zu sein, die er liebe und denen er vertraue. Jocelyn sei "fast wie eine alternative Realität, wenn ich in meinem Leben einige falsche Entscheidungen getroffen hätte". Mit der Serie fühle es sich an, als würde er versuchen, "jungen Künstlern beizubringen, die richtigen Entscheidungen zu treffen".

"The Idol" ist eine Produktion des amerikanischen Fernsehsenders HBO. Sie soll ab 4. Juni in den USA bei Sky zu sehen sein. Regie führte Sam Levinson, der für die gehypte Serie "Euphoria" über eine Gruppe von Jugendlichen bekannt ist. Wie in "Euphoria" gibt es in "The Idol" explizite Szenen, es geht viel um Sex, Drogen und Machtmissbrauch.