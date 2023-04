Was ist Heimat? Sergio Morabito und Jossi Wieler stellen in ihrer Inszenierung von Monteverdis „Il Ritorno d’Ulisse in Patria“ die Frage, in welches „Vaterland“ der mythische Held Odysseus denn überhaupt zurückkehrt. Die Bühnenbildnerin Anna Viebrock platziert eine Art Nicht-Ort auf die Bühne, ein disparates Ensemble aus Versatzstücken, zwischen Museum, Büro, Strand und Kantine, gruppiert um einen riesigen Webstuhl, an dem Odysseus‘ verlassene Gattin Penelope ihrer nicht enden wollenden Trauerarbeit nachgehen kann.