"Serge" von Yasmina Reza kündigt das Burgtheater an, eine Uraufführung. Da beginnt das Problem schon. Das Stück ist nämlich nicht von der Autorin. Yasmina Reza hat im Vorjahr einen Roman gleichen Namens publiziert und wurde dafür zu Recht gerühmt. Was davon bleibt, wenn man die französich-jüdische Familiengeschichte ohne Rezas Instinkt für Theaterwirksamkeit auf die Bühne verpflanzt, zeigen Lily Sykes und ihr Dramaturg Andreas Karlaganis im Akademietheater: Langeweile.

Reza erzählt die Geschichte der drei Geschwister Popper - Jean, Serge und Nana - aus der Perspektive des Ersten. Auf der Bühne gilt das gesprochene Wort und das ist allenfalls die Hälfte dessen, was der Roman zu bieten hat. All die klugen Reflexionen des Erzählers über Familie, Liebe, Erinnerung und nicht zuletzt über den Umgang der Nachgeborenen mit dem Holocaust fallen weg, wenn nur Dialoge möglich sind. Das Resultat ist ein matter Abglanz des schillernden Kosmos‘, den Reza zu Papier gebracht hat.

Da hilft es auch nichts, dass Roland Koch in der Titelrolle als furioses Ego-Monster die Bühne dominiert und Michael Maertens' verdruckste Vermittlungsversuche in der hoffnungslos dysfunktionalen Familie gelegentlich Lacher generiert. Alexandra Henkel als Nana wirkt auf weite Strecken überangestrengt. Wunderbar wandlungsfähig fegt Lilith Häßle in zwei sehr unterschiedlichen Rollen über die Bühne. Martin Schwab zeigt nicht mehr viel von der Vitalität des fast hundertjährigen Maurice, des letzten Zeugen der Familiengeschichte. Zwei jüdische Matronen portraitiert Inge Maux mit Präzision und Spiellust. Allen Mühen zum Trotz findet der Abend keine Mitte und schlingert von Szene zu Szene, ehe er abrupt in einem Gefühlsausbruch Serges endet.

So bleibt als echter Gewinn ein Interview mit der Romanautorin im Programmheft, wo sie sich klug und sehr desillusioniert über die Wirksamkeit unserer Erinnerungskultur äußert. Den Glauben, eine Monstrosität wie Auschwitz ließe sich durch Besuche am Ort des Schreckens oder gut gemeinte Betroffenheitsgesten in Hinkunft verhindern, teilt sie nicht. Der Roman nähert sich diesem heiklen Thema subtil, witzig und nuanciert. Das Stück begnügt sich mit ein paar Pointen. Ein Rätsel, warum Reza der Bearbeitung zugestimmt hat.

Den stärksten Moment steuert Marton Ágh bei, dessen Bühnenbild zwei Stunden lang als Hintergrund für alle Schauplätze des Romans taugen muss. Als die zerstrittene Familie endlich in Auschwitz anlangt und die zentrale Tür in der Rückwand der Bühne aufstößt, klafft dort ein großes, finsteres Loch. Den effektvollen Einfall mit Leben zu füllen, versäumt Lily Sykes dann allerdings.

Kurzer Jubel für die Schauspieler.