Es ist auch eine Korrektur: Die Ausstellung „Ways of Freedom“ in der Dependance Albertina Modern in Wien zeigt Lee Krasner Seite an Seite mit ihrem Mann Jackson Pollock als Duo des abstrakten Expressionismus und streicht ihren Status als „Witwe“. Sie arbeiteten nebeneinander in den Hamptons; Krasner überlebte Pollock um mehrere Jahrzehnte. Ihre großformatigen Collagen aus Leinwandfetzen stehen seinen ikonischen Drip-Paintings um nichts nach.

Die von Direktorin Angela Stief kuratierte Ausstellung verschränkt selbstbewusst und pointiert den abstrakten Expressionismus der New York School mit der informellen Malerei Europas und zeigt diese mit österreichischen Positionen. Auf Augenhöhe, in völliger Selbstverständlichkeit. Das kündigt schon der Untertitel „Von Jackson Pollock bis Maria Lassnig“ an. Arbeiten von 33 Künstlerinnen und Künstlern sind in der Schau vertreten, 13 sind Frauen. Denn: Künstlerinnen wie Elaine de Kooning, Joan Mitchell, Perle Fine, Judit Reigl, Mary Abbott, Maria Lassnig oder Helen Frankenthaler mauserten sich zu Pionierinnen, emanzipierten sich von ihrer Rolle als Modell oder Muse.

Lee Krasner, "Bald Eagle", 1955 © Jonathan Urban Photography Los A

85 großformatige Werke zeigen den Wendepunkt der Kunst, eine „Stunde null“, einen politischen Befreiungsschlag, den Bruch mit allerlei Konventionen. Die Abstraktion wird zur Weltsprache in der liberalen Welt. Statt figurativer Darstellung verfolge sie „einen ungestüm-expressiven, bisher ungekannten Umgang mit Form, Farbe und Material“, erklärt Stief. Die großformatigen Gemälde sind großes, eskapistisches Überwältigungskino. Ausbruch und Aufbruch.

Die bunt-wolkigen Arbeiten der Erfinderin der „Soak-Stain“-Technik, Helen Frankenthaler, der in der Kunsthalle Krems bis 30. Oktober eine Solo-Schau gewidmet ist, werden mit den leuchtenden Werken der heimischen Stars Wolfgang Hollegha oder Maria Lassnig kombiniert, Arnulf Rainer ist neben Franz Kline platziert, Mark Rothko genauso vertreten wie Hans Staudacher.

Maria Lassnig, "Große Köndelfiguration" © Albertina modern

Zum Finale gipfelt die transatlantische Kuppelei in einem Duell der monumentalen Formate von Georges Mathieu und Markus Prachensky. Zweiterer ist mit dem zehn Meter breiten Gemälde „Rot auf Weiß“ von 1960 vertreten, eine Reaktion auf die legendäre Malaktion des Franzosen, der im April 1959 vor Publikum im „Theater am Fleischmarkt“ mit aus der Tube gedrückten Farben auf sechs Metern Breite die „Hommage an den Konstabler von Bourbon“ schuf. Das Spektakel lässt sich erahnen. Eine Farbexplosion, die den Urknall des Wiener Aktionismus befeuerte.

Bis 22. Jänner 2023. Albertina Modern, Karlsplatz 5. www.albertina.at