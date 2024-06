Dieses Kurzfilmfestival zeigt Ecken und Kanten, denn die Geschichten entstehen aus Klemmbausteinen: Am 8. Juni findet in Wien das Brickfilmfestival „Steinerei“ statt. Und wer jetzt glaubt, dass die Arbeit mit Lego & Co. Kinderkram ist, dem sagt Alexander Leitner: „Die gezeigten Filme erzählen die diversesten Geschichten. Von Love-Storys, über Komödien bis hin zu actiongeladenen Animationen ist die Palette sehr breit.“ Ein Festival also für Jung und Alt, das von zwei Kärntnern organisiert wird, die selbst längst Teil der Brickfilm-Szene sind. Andreas Bitzan (26) und Leitner (25) haben im Jahr 2015 – damals noch als Schüler – erstmals die „Steinerei“ nach Österreich geholt, und zwar in ihre Heimatstadt Klagenfurt: Rund 450 Personen haben sie damals in das Wulfenia-Kino gelockt.

Nun sind die beiden leidenschaftlichen Brickfilmer erneut mit der Organisation des Festivals beauftragt: „Seit zwanzig Jahren findet es immer in einer anderen Gegend im deutschsprachigen Raum statt“, erzählt Leitner. Diesmal geht es also nach Wien, wo über drei Stunden lang rund 15 Hobbyproduktionen zu sehen sein werden. Wobei: „In diesen Kurzfilmen steckt sehr viel Arbeit, für ein paar Minuten Spielzeit arbeitet man Monate.“

Die beiden Klagenfurter haben sich zu Schulzeiten über das Hobby kennengelernt: „Wir haben parallel begonnen, Kurzfilme auf YouTube zu stellen und irgendwann sind wir draufgekommen, dass wir aus der gleichen Stadt stammen“, erzählt Leitner: „Wir erzählen einfach gerne Geschichten.“ Dass bei der „Steinerei“ die Filme auf großer Leinwand gezeigt werden, macht den Reiz des Kurzfilmfestivals aus. Außerdem werden auch sechs Preise vergeben, für die Brickfilmszene ist das „wie Oscars, nur eckig“ – und das auch, weil die Trophäe ein Ziegelstein (mit passender Inschrift) ist.

Bitzan und Leitner haben selbst schon einige dieser Steine zu Hause. Kein Wunder also, dass ihre Fähigkeiten in Sachen Brickfilm bereits unter anderem auch bei RTL gefragt waren: Im Rahmen der Unterhaltungsshow „Lego Masters“ haben sie diverse Clips (unter anderem für Social Media) gedreht. Beruflich sind sie zwar anders orientiert – Leitner macht gerade seinen BWL-Master, Bitzan ist Web-Entwickler –, aber ein zweites Standbein könnte sich mit den Brickfilmen durchaus ergeben. Und bis dahin baut das Duo einfach weiter auf (Ziegel)Steine.