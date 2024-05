Ulrich Tukur: „Je mehr schiefläuft, desto besser“

Interview. „Tatort“-Kommissar Ulrich Tukur eröffnet mit seinen The Rhythmus Boys am 17. Mai den „Pfingstklang“ in Klagenfurt. Ein Gespräch über den Tanz auf dem Vulkan, Improvisation und authentische Volksmusik.