Unsere Welt wird beherrscht von Fotografie: Von der Bebilderung der Nachrichten bis zur Selbstdarstellung durch Selfies und vom Essen bis zum Sonnenuntergang wird nahezu alles bildlich festgehalten. Spätestens mit der Handyfotografie ist die Fülle an Aufnahmen ins Unermessliche gestiegen. Doch was macht ein gutes Foto aus? Was steckt hinter einer Inszenierung? Und können wir dem Gesehenen trauen? Den Blick für dieses Medium zu schärfen, zum Nachdenken anzuregen sowie die Fotografie als Kunstform zu entdecken und stärken, ist das Ziel der Aktionen im diesjährigen Kultur-Schwerpunktjahr.