Der Choir of Sidney Sussex College aus Cambridge gastierte unter der Leitung von David Skinner in der Kirche in Tanzenberg. Monatelang haben sich die Sänger und Sängerinnen vorbereitet, um in Tanzenberg auch ihre neue CD aufzunehmen.

Das Konzert am vergangenen Samstag war ausschließlich den Werken von Jachet de Mantua (1483–1559) gewidmet, nur die Zugabe war von William Byrd.

Das gesamte Konzert können Sie hier nachhören.