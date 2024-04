Erst am vergangenen Samstag erklangen diese jungen Stimmen noch in der Westminster Abbey in London, doch schon tags darauf traf „The Choir of Sidney Sussex College“ der Universität Cambridge in Kärnten ein, um in der Tanzenberger Seminarkirche nach mehreren Proben ihre bereits zweite CD aufzunehmen. Im Zentrum steht die Musik des Renaissance-Komponisten Jachet de Mantua.