Die älteste Handschrift einer Heiligenlegende in österreichischen Bibliotheken und wohl unter den drei ältesten weltweit: An der Klagenfurter Universitätsbibliothek befindet sich ein bibliophiler Schatz mit einer spannenden Vergangenheit, die von Süditalien über St. Paul bis nach Klagenfurt führt. Ab Donnerstag wird er in der Reihe „Kostbarkeiten“ an der Klagenfurter Universität gezeigt und dabei auch die wechselvolle Geschichte aufgerollt: „Seit 1500 Jahren geht das gute Stück nun schon um die Welt“, sagt Christa Herzog, Leiterin der Sondersammlungen der Universitätsbibliothek.

Das „gute Stück“ besteht aus dreizehn Pergamentstreifen, die mittels neuester technischer Verfahren auf das sechste Jahrhundert datiert worden sind. Oder, wie es Eckhard Wirbelauer formuliert: „Die Tiere, die hierfür ihre Häute hergaben, haben vielleicht sogar noch römische Kaiser in Italien erlebt.“ Der an der Universität Straßburg lehrende Althistoriker hat sich zusammen mit dem Augsburger Theologen Matthias Simperl intensiv mit den Fragmenten beschäftigt, beide werden bei der Eröffnung einen Vortrag halten und demnächst eine gemeinsame Veröffentlichung vorlegen.

Aber von Anfang an: Erstmals beschrieben wurden die vier in Fragmenten erhaltenen Doppelblätter wohl zwischen den Jahren 500 und 550, damals waren es noch zwei Handschriften. Eine davon enthielt einen bisher unbekannten Matthäus-Kommentar, über den Simperl eine weitere Veröffentlichung vorlegen wird, die zweite die Legende des Heiligen Silvester, die fälschlicherweise erzählt, dass Silvester als Bischof von Rom Kaiser Konstantin getauft und damit vom Aussatz geheilt habe. Für die Legende ist Wirbelauer Experte: „Sie war im Mittelalter ein Bestseller, aber hier sind wir zum ersten Mal ganz nah an der Entstehung dran.“

Im 10. Jahrhundert wurden die beiden Handschriften, die in derselben Bibliothek gelandet sein müssen, abgewaschen: „Ich denke, das hat man gemacht, weil sie beschädigt waren“, vermutet Wirbelauer. Die vier Doppelblätter wurden nun zusammengefügt und neu beschrieben, dieses Mal mit Auszügen aus Kommentaren des Kirchenlehrers Hieronymus sowie einem Text von Smaragd von Saint-Mihiel, einem benediktinischen Gelehrten am Hof Karls des Großen. Dank der besonderen Schrift „Beneventana“ kann man davon ausgehen, dass das im süditalienischen Raum passiert ist.

Irgendwie gelangte die Handschrift dann ins Kloster St. Paul: „Benediktinermönche sind von Kloster zu Kloster gereist, vielleicht hat ein Mönch das Buch dabei mitgenommen“, vermutet Christa Herzog. Dort konnte man wohl irgendwann die seltene Schrift nicht mehr lesen: „Wahrscheinlich hat man deshalb das Pergament zerschnitten und die Streifen als Fälze für Buchbindungen verwendet“, so Wirbelauer. Die in Klagenfurt entdeckten Streifen verstärkten eine Papierhandschrift mit Predigten von Nikolaus von Dinkelsbühl und die gelangte – mit zahlreichen weiteren Kostbarkeiten – nach der Auflösung des Klosters St. Paul im Jahr 1782 im Rahmen der Säkularisierung in die Klagenfurter „K.K. Studienbibliothek“, der heutigen Universitätsbibliothek.

Althistoriker Eckhard Wirbelauer © Privat

Es dauerte noch einmal rund 150 Jahre, bis die Pergamente entdeckt wurden, und zwar von Hermann Menhardt, der in den 1930er-Jahren an der Katalogisierung arbeitete. Er löste sie aus der Bindung und konnte sie aufgrund der Schriftformen in die Spätantike bzw. in das 10. Jahrhundert datieren. Fotos, die Menhardt von den Fragmenten gemacht hat, werden auch in der Ausstellung zu sehen sein. Seit dem Jahr 2020 wurden die 13 Streifen nun mit UV-Licht-Aufnahmen und Multispektralanalyse erforscht: „Gott sei Dank hat man im 10. Jahrhundert die Schrift schlampig abgewaschen“, sagt Herzog, die mit Karl Lenger, Leiter des Digitalisierungszentrums der Grazer Universitätsbibliothek, dafür zusammengearbeitet hat, die Schrift aus dem 6. Jahrhundert hervorzuheben. Der Rest war Puzzlearbeit: „Wenn man die Streifen zusammenlegt, kann man anhand der erhaltenen Textstücke auch die dazwischen fehlenden Teile gut abschätzen“, sagt Wirbelauer.

Und das führt wieder retour zum Ausgangspunkt: dem bisher unbekannten Matthäus-Kommentar sowie der ältesten Handschrift der Silvesterlegende, die es durch Recycling bis ins Jahr 2024 geschafft haben. Eckhard Wirbelauer: „Wenn das Pergament nicht zerschnitten und zum Buchbinden verwendet worden wäre, wäre es wahrscheinlich irgendwo auf dem Müll gelandet. Nur weil es immer wieder neu genutzt wurde, hat es sich bis heute erhalten.“