Wortwörtlich heißt „Prelude“ Vorspiel und sollte in diesem Fall auch als solches gesehen werden. Denn die Tänzerin Leonie Humitsch und der Geiger Paul Dangl mit seiner Band Fretless haben viel vor: Sie machen sich auf eine Suche zu einer gemeinsamen Ausdrucksform von Musik und Tanz in der Vielfalt von Polyrhythmik und Polymetrie. So komplex das Vorhaben klingt, so viel Zeit wird die Entwicklung des Projektes „Five 2 Three“ brauchen und in seinen unterschiedlichen Phasen präsentiert werden.