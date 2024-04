Weiterleben in Putins Russland

Kritik an Russlands Krieg in der Ukraine wird streng sanktioniert. Aber wie leben die Menschen damit? Ex-Russland-Korrespondent Christof Franzen ist für seine Doku auch an entlegene Orte gereist, u.a. erzählt ihm eine Mutter, warum ihr Sohn trotz Straflagers den Protest gegen den Krieg nicht bereut. Und in Karelien trifft er Menschen, die ihre Soldaten an der Front aktiv unterstützten, aber uneins sind, wo die russischen Grenzen enden.

20.15 Uhr, 3sat

Rund um den Reinischkogel

Der Reinischkogel in den Lavanttaler Alpen ist ein Naturparadies. Auf der Glitzalm verbringen rund 400 Stück Vieh den Sommer und in der Glitzhütte kommt man ohne Strom aus. Aber auch der Weinbau floriert in der Gegend.

20.15 Uhr, ORF III

Familie mit Hindernissen

Katrin (Nicolette Krebitz) würde für ihre Kinder alles tun - sogar ein Fest zur Firmung ihrer Tochter organisieren, samt (Ex-)Partnern, (Ex-)Verwandten und was Patchwork halt so hergibt. Unterhaltsame, souverän inszenierte Komödie.

20.15 Uhr, ARD

Die Beichte

Eine Frau erinnert sich am Sterbebett in ihrer letzten Beichte an eine lange zurückliegende Beziehung zu einem Geistlichen.

20.15 Uhr, Arte

Monsieur Claude und seine Töchter

Vier Töchter, drei davon haben zum Leidwesen des konservativen Notars Verneuil (Christian Clavier) keine französischen Katholiken geheiratet: Die herrlich unkorrekte Culture-Clash-Komödie war 2014 der Hit an den Kinokassen.

20.15 Uhr, Kabel 1



Der weiße Hai

Roy Scheider im Kampf gegen einen Killerhai. Bald 50 Jahre alt und noch immer ein Schocker mit genialer Musik von John Williams.

23.10 Uhr, ZDF Neo