Mit „Sieben Zwetschken“ ist Anna Paul in die Galerie Freihausgasse gekommen. 60 Werke sind es aber, durch welche die in St. Veit/Glan geborene Künstlerin allerlei Dinge thematisiert, mit denen wir täglich zu tun haben, ohne uns viel Gedanken darüber zu machen. Bereits in der Vitrine vor dem Eingang laden Gebilde aus Stahl, Glas und Brot zur Ausstellung.