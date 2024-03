Seine fünfteilige Doku „Auf den Schienen des Doppeladlers“ gehört zu den erfolgreichsten Reihen in der Geschichte von 3sat. Nun hat Gernot Stadler ein neues Projekt auf Schiene: Heute und morgen begeben sich die ersten beiden von geplanten fünf Teilen auf die Spuren der „Habsburger in Europa“. Stadler übernimmt dabei gleich mehrere Rollen: Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann und sogar Sprecher. „Das Haus Habsburg war über Jarhunderte hinweg zentraler Gestalter der europäischen Geschichte“, sagt der Kärntner. Teil eins „Aus dem Dunkel der Zeit“ führt unter anderem in den Schweizer Kanton Aargau zum Stammsitz, die Habsburg. „Wir wollen die schönsten Wirkstätten zeigen“, sagt Stadler, der sich zahlreiche Historiker als Unterstützung geholt hat.

Gernot Stadler, Kärntner Filmemacher © KK

Die Doku führt durch zahlreiche Regionen, die oft über Jahrhunderte von ihnen verwaltet und regiert wurden. Die Hofburg in Wien spiegelt als einer der größten Palastbauten der Welt mit ihren Bauphasen den kometenhaften Aufstieg des Hauses Habsburg widerspiegelt. In den ehemaligen kaiserlichen Weinkellern lagern heute Gipsmodelle diverser Statuen und Denkmäler aus der Zeit der Doppelmonarchie. Beleuchtet wird auch der Ausbau der habsburgischen Hausmacht im Osten, wo nach dem Sieg König Rudolfs I. über Ottokar von Böhmen die Herzogtümer Österreich und Steiermark an die Habsburger fielen. Später kamen Kärnten, Krain und Tirol dazu. Unter anderem geht es auch nach St. Paul im Lavanttal, wo im Stift einige der frühesten Habsburger in einer Gruft liegen.