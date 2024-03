Die Beschäftigung mit Joahann Sebastian Bach hat in der U-Musik Tradition. Gerade im Jazz war die Verlockung groß, das barocke „basso continuo“ in eine swingende Bassline umzuwandeln. Das Jacques-Loussier-Trio oder Modern Jazz Quartet lassen grüßen. Komplexer wird die Angelegenheit aber, wenn man in dieser Hinsicht so inkompatible Werke wie Bachs Violinsonate in g-Moll heranzieht. So geschehen im aktuellen Programm des radio.string.quartet rund um den Kärntner Geiger Bernie Mallinger. Dass da nach vielen Jahren intensiver Beschäftigung mit sehr unterschiedlichen Facetten des Jazz und seiner Persönlichkeiten etwas völlig Neues, wenig Jazziges herauskommen musste, war von vornherein klar.