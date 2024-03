In Malmö mit dabei

Der Kärntner Lukas Zuschlag choreografiert Song Contest-Lied

Lukas Zuschlag (39) ist Solotänzer an der Oper Laibach und in Klagenfurt in „Romeo und Julia“ als Tybalt mit dabei. Für den slowenischen Song-Contest-Beitrag „Veronika“ macht er die Choreografie.