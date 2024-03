Er saß zum ersten Mal in seinem Leben in einem Flugzeug und legte gleich über 8000 Kilometer zurück, um von Jänner bis März als Residenzkünstler in Klagenfurt Erfahrungen zu sammeln und hier zu arbeiten. Beeindruckend fand der aus Südafrika stammende Blessing Ntsikelelo Blaai bereits die Fahrt über den Loibl zu seinem Wohnatelier im Europahaus: „Die Berge sind hier sehr hoch und der Schnee wirkt so beständig“, erzählt er über die ersten Stunden in Europa. Dieser Blick floss unmittelbar auf die Leinwand und spiegelt ebenso unmittelbar die Struktur der Karawanken wider, die sich hinter einer farbig gehaltenen Figur flächig-abstrahiert aufbauen.