Die Europäische Kulturhauptstadt 2024 heißt – sage und schreibe: Bad Ischl! Und dies zurecht: In Bad Ischl begann das Zwanzigste Jahrhundert – leider das fatalste Jahrhundert, das mir einfällt: Der kulturelle Höhepunkt Europas ist sicherlich die Mehlspeisvitrine der Konditorei Zauner (anders als im Hawelka ist beim Zauner Eintritt für Nackerte ausnahmslos verboten…), aber man muss leider auch an die Kaiservilla denken und an die Kriegserklärung „An meine Völker“ denken, die Franz Joseph vor 110 Jahren unterzeichnet hat. (Noch heute kann man sich davon überzeugen, dass die Kaiservilla voller toter Tierköpfe an den Wänden ist, für deren Tod zu einem beträchtlichen Teil Thronfolger Franz Ferdinand verantwortlich zeichnet…)