Flageolett-Töne der Streicher, Anblasgeräusche der Holzbläser, aber auch bloße Geräusche treffen auf klassische Tongebungsverfahren der früheren Jahrhunderte. Salvatore Sciarrino, einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, reizt in „Il canto s’attrista, perché?“ („Der Gesang wird traurig, warum?“) sämtliche Möglichkeiten der Klangerzeugung aus. Die Uraufführung der neuen Oper, ein Kompositionsauftrag des Stadttheaters Klagenfurt in Koproduktion mit den Wuppertaler Bühnen, fand bereits 2021 statt, allerdings pandemiebedingt nur vor einigen Medienvertretern. Am Donnerstag feierte sie nun auch vor Publikum Premiere.