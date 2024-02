Rund 300 Bibliotheken gibt es in Kärnten, 50 öffentliche sowie 250 Schulbibliotheken. Und für alle ist der Bibliotheksverband Anlauf- und Servicestelle, etwa wenn es um die Ausbildung von Mitarbeitern geht, um die Organisation von Lesungen oder um Unterstützung bei Förderungen. An der Spitze des Verbandes steht seit rund eineinhalb Jahren Andrée Feyertag. Die Juristin, die vor ihrer Pensionierung die Gewerbeabteilung des Landes Kärnten geleitet hat, hat nach ihrer Pensionierung die Leitung des „Kulturring Velden“ übernommen und gleich einmal eine Bücherei in Velden eingerichtet: „Wir alle wissen, dass Lesen eine grundlegend wichtige Fähigkeit ist. Es muss einfach mehr dafür getan werden, diese Fähigkeit zu fördern“, ist sie überzeugt.