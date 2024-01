Lange habe ich geschwiegen; heute lasse ich die Bombe platzen und verkünde hiermit meine Kandidatur als Klagenfurter Bürgermeister! Mein Motto war nämlich immer: Frage nicht, was deine Stadt für dich tun kann (das frage ich mich schon lange nicht mehr…). Frage, was du für deine Stadt tun kannst! Nun, ich kann einfach nicht länger mitansehen, wie meine Stadt gedemütigt wird. Politische und moralische Erneuerung sind das Gebot der Stunde! Klagenfurterin! Klagenfurter! Bald hat Euer Leiden ein Ende! Nur noch drei Jahre, dann ist es soweit! Dann werde ich bei meiner Abschlusskundgebung am Neuen Platz an Sie alle appellieren: „Lasst Egyd und sein Team arbeiten!“

Nennen Sie es „Bewegung“, nennen Sie es „Namensliste“ – heißen wird das Ding jedenfalls: Egyds List. Schönes neues Klagenfurt. Egyd. Das Original. Established 1962. U.s.w.

Natürlich werde ich die Wahl gewinnen – dafür sorgt ja schon die Konkurrenz: Da müsste ich gar nichts weiter machen – aber, eine kleine Bitte: Wenn Sie mir heute auf der Straße begegnen, nennen Sie mich noch nicht „Bürgermeister“: Wir wollen meinen Vorgänger im Rathaus noch ein wenig in Sicherheit wiegen… Als Spitzname vielleicht: „Dr. Notfallparagraf“. Wahlprogramm und Wahlversprechen werden Sie im Lauf der kommenden drei Jahre nach und nach in persönlichen Gesprächen erfahren. So viel kann ich aber schon verraten: Stadtbudget-Steuergeld zu 100% für Personalkosten im Rathaus: Das wird es nicht mehr geben. Dagegen: Straßenbeleuchtung, die man mit freiem Auge als solche identifizieren kann. Mindestens ein Flugzeug pro Jahr am Flughafen. Garantiert! Wenn nicht, Umbau des Flughafens zu einem Hallenbad. Der Bürgermeister steht über dem Magistratsdirektor, nicht umgekehrt. Keine neuen Projektkoordinatoren. Keine sinnlosen Leitbilder. Und, und, und.

Apropos: In einer Stadt, die so dauerpleite ist wie diese, muss der Bürgermeister sparsam sein: Ich werde mein Bürgermeistergehalt auf 3000.- beschränken, und der Magistratsdirektor darf nicht mehr verdienen als der Bürgermeister, keinesfalls aber 40.000.- im Monat, auch nicht im Dezember und mit Überstunden. Genehmigte Magistratsdirektorüberstunden: 0. Die Tage der Schreckensherrschaft des Spitzelwesens, der Selbstbedienung und der Handlungsunfähigkeit sind gezählt! Für Gratulationen werde ich vielleicht einen Gratulanten anstellen. Bürosprecher brauche ich keinen, sprechen kann ich selber.