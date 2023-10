Ein Tod auf dem Nil Im Jahr 2017 bestieg Kenneth Branagh als Agatha Christies legendärer Detektiv Hercule Poirot den Orientexpress, im zweiten Fall geht es auf ein Nilschiff: Eine reiche Erbin (Gal Gadot), die mit ihrem Ehemann (Armie Hammer) auf Hochzeitsreise ist, wird von dessen Ex-Geliebten gestalkt, die Flitterwochen enden in einer Katastrophe. Kenneth Branagh nimmt sich einige Freiheiten in seiner Adaption, aber wen das nicht stört, der bekommt einen opulent inszenierten und hervorragend besetzten Krimiklassiker. 20.15 Uhr, Sat 1

Rango Ein schreckhaftes Chamäleon findet sich überraschend in der Wüste wieder, landet in einem Kaff und wird durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle der neue Sheriff. Herrlicher Animationsspaß, der zahlreiche Anleihen an klassischen Western nimmt. 13.15 Uhr, ATV

Chaplin Mit seinem bissigen Humor und vielen Frauengeschichten machte er sich im prüden Amerika nicht nur Freunde: Der gealterte Charlie Chaplin (Oscarnominierung für Robert Downey Jr.) erzählt seinem Verleger (Anthony Hopkins) aus dem Leben. Tolle Hommage. 20.15 Uhr, Arte

Tatort: Die Königinnen Das Münchner Duo Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) ermittelt in einem MeToo-Fall in der Welt der bayerischen Produktköniginnen. Ein Fall mit viel Humor, der sich aktuellen und gesellschaftlich relevanten Themen widmet. 20.15 Uhr, ORF & ARD

Asta Nielsen Sie war der erste Star des Films in Europa: Geboren als Arbeiterkind, inszenierte sich Asta Nielsen (1881-1972) als Rollenvorbild für unabhängige Frauen und spielte Hosenrollen wie den Hamlet. Bis 1932 drehte sie rund 70 Filme, mit den Nazis möchte sie aber nicht arbeiten. 22.30 Uhr, Arte

Die beste aller Welten Eine berührende Liebeserklärung an seine Mutter: Adrian Goiginger hat seine Kindheit im Salzburger Drogenmilieu verfilmt. 0.15 Uhr, ORF 2