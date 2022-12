Ulf Bästlein darf man einen Entdeckergeist nennen. „Als ich nach Graz gekommen bin, habe ich natürlich geschaut, was es hier an Musikgeschichte gegeben hat.“ Dabei sei er auf Martin Plüddemann gestoßen. „Der hat hier als Kritiker und Gesangslehrer gearbeitet und insgesamt acht Bände mit Balladen für Bariton veröffentlicht.“ Bästlein war von der Qualität der Werke überzeugt: „Der konnte Humorvolles genauso wie Mythologisches. Zu seiner Zeit war er eine Berühmtheit, dann ist er schnell verschwunden. Die Nazis haben noch versucht, ihn zu instrumentalisieren.“ Auf einer Doppel-CD hat Bästlein mit dem Pianisten Hedayet Jonas Djeddikar Plüddemann aufgenommen: ein Füllhorn der Fantasie, mit extremer Wortdeutlichkeit und Sinn für den Inhalt exemplarisch präsentiert.



Plüddemann ist nicht der erste Vergessene, den Bästlein vor den Vorhang geholt hat. Schon lange hat er sich Verdienste um den Grazer Komponisten Anselm Hüttenbrenner erworben, er nahm Lieder nach Gedichten des Grazer Lyrikers Karl Gottfried von Leitner auf, vor kurzem veröffentlichte er ein Album mit dem von den Nazis vertriebenen Wiener Erich Zeisl, außerdem er rief die Werke von Gottfried Jenner in Erinnerung und und und.



Bästleins Schatzgräbereien sind oft eine Archäologie einer vergessenen Kunst: jener der Ballade. „Man muss schon sagen, dass die verschwunden ist. Ich habe in der Schule noch Balladen lernen müssen. Das war bis in die Nachkriegszeit ein wesentlicher Teil des Bildungskanons. Ich habe mich immer gefragt, was eigentlich passiert ist dass diese Kunstform so schnell verschwunden ist.“



Eine mögliche Erklärung: „Wir, also das Publikum, aber auch die ausführenden Künstler haben ein bisschen Angst vor einer gewissen Art von Ausdruck. Früher haben Schauspieler und Sänger in einer Art und Weise rezitiert, die man negativ als ,hohles Pathos’ bezeichnet hat.“ Das historische Interesse an Alter Musik habe zwar die Epochen von der Renaissance bis zur Romantik betroffen, aber niemand habe es gekümmert, wie man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Kunst machte. „Man hört das noch auf Aufnahmen von Alexander Moissi, dem ersten Salzburger Jedermann, aber auch Oskar Werner hatte noch diesen Ausdruck. Der ist heute verpönt.“

Bästlein ist überzeugt, dass man aber gerade mit einem „beseeltem Pathos“ eine ungeheure Vielfalt und Tiefe des Ausdrucks erreichen könne. Bästlein erinnnert sich noch an Begegnungen mit Gert Westphal: "Der ist förmlich explodiert, wenn ihm die Tontechniker ein Mikrofon hinstellen wollten. Er sprach halt mit Stimme."



Natürlich habe auch die deutsche Geschichte diese kunstvolle Deklamation gewissermaßen kontaminiert: Das Gebrüll der Nazis war wohl nicht viel anderes als eine zur Karikatur gesteigerte Extremform eines solchen Pathos.



Entscheidend sind für Bästlein aber die technischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts gewesen: Mikrofon, Film, Platte hätten die Sprechtechnik verändert: „Die Vortragskunst heute muss cool sein, ein bisschen distanziert.“ Die Frage, die sich stelle: „Sind wir ein bisschen blind und taub geworden?“ Bästleins Aufnahmen, wie die mit den Plüddemann-Werken, sind sozusagen auch eine Hörhilfe in Sachen Ästhetik.