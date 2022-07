Wenn die großen Ferien anbrachen, sich die Hitze über Graz legte, dann machte auch die Kultur in der Stadt Pause. Die traditionellen Institutionen schlossen ihre Pforten, die Styriarte existierte in den 70er-Jahren noch nicht. Und dann begannen in der Innenstadt, für alle Grazerinnen und Grazer hörbar, klassische Klänge die sommerliche Luft zu erfrischen: Studentinnen und Studenten aus Übersee, Teilnehmende der Sommerkurse von Aims (American Institut of Musical Studies) musizierten in den Gassen und auf den Plätzen der Innenstadt, in kleinen Gruppen oder als Solisten und erfreuten mit Mozart, Beethoven und all den Meistern der klassischen Musik.



Das 1969 in Dallas von Nora Sands und ihrem Gemahl Richard Owens, Bariton und Gesangspädagoge, gegründete American Institut of Musical Studies hatte sich vorgenommen, amerikanische Gesangsstudenten für eine Karriere auf europäischen Opernbühnen vorzubereiten. Man begann mit den Meisterkursen im deutschen Freiburg im Breisgau, war aber mit der gebotenen Infrastruktur nicht zufrieden, sah sich nach einem anderen Ort um, wurde in Graz fündig und mit offenen Armen empfangen.

1971 landeten 45 Aimsler zum ersten Sommerkurs in der steirischen Landeshauptstadt. Unterstützt von der früheren Sopranistin und aktiven Mäzenin Irma Cooper und dem Professor für Liedgesang, Harold Heiberg, entwickelte sich das Projekt zur Erfolgsgeschichte und einem sommerlichen Musikereignis für Graz. Nicht nur für Graz. Man brachte bald ein eigenes Orchester mit, konzertierte in anderen steirischen Städten.

Aims-Meisterklasse 2012: Die legendäre Mezzosopranistin Christa Ludwig beim Unterricht © Eder





Die Eröffnung von Aims erfolgt in der Regel mit einem Festakt in der Aula der Universität, wo man erleben kann, mit welcher Andacht Amerikaner „God Bless America“ singen. Das große „Meistersingerkonzert“ beendet die Sommerkurse, in der Stars wie Thomas Hampson, Bo Skovhus, Barbara Bonney und Gabriele Lechner unterrichtet haben. Oder die fantastische Christa Ludwig noch im hohen Alter unterrichtete.

Aims steht am Anfang von Karrieren, weiß Clemens Anton Klug, Künstleragent und Verfasser der Jubiläums-Festschrift von Aims, das wegen Corona seinen 50er in Graz erst in diesem Jahr feiert: „Der seinerzeitige Staatsoperndirektor Ioan Holender kam immer, hörte sich die jungen Leute an und engagierte sie für sein Haus. Sie finden aktuell Aims-Absolventen auf den großen Bühnen, wie der Met in New York.“ Die Ausrichtung blieb unverändert, bekräftigt Generalsekretärin Sarah Halley: „Aims baut eine Brücke zwischen der universitären Ausbildung und dem Karrierestart. In sechs Wochen wird an allen Aspekten gearbeitet, die ein Opern- oder Liedersänger benötigt.“



Mittlerweile kommt Aims mit 95 Sängerinnen und Sängern, 67 Orchester-Mitgliedern und 60 Lehrenden. Das gestraffte Programm lässt keine Zeit mehr für Musizieren in der Stadt, das Ergebnis der Kurse lässt sich aber in den Konzerten hören, wie beim Galakonzert „50 Jahre Aims in Graz“, kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im Stefaniensaal. Bleibt zu wünschen: God Bless Aims. Für die nächsten 50 Jahre.