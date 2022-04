Niemand anderes als der Komponist Richard Wagner höchstselbst ist es, der an diesem Abend Regie führt. Der von Stephan Offenbacher dargestellte Schöpfer des „Fliegenden Holländer“ sitzt auf der Bühnenbildmauer und zieht die unsichtbaren Fäden: Die Seeleute von Kapitän Daland wälzen sich nach den Vorstellungen des Meisters synchron über den Boden und auch die Hauptfiguren der Geschichte hat Wagner unter Kontrolle. Der Holländer ist ohnehin seine Identifikationsfigur, eine Verkörperung des Unverstandenseins und Außenseitertums des Komponisten. Dass nach dem zweiten Akt der Vorhang fällt, gefällt dem Bühnen-Wagner offenbar gar nicht (man kann das als Besucher nachvollziehen, die späte Pause zerreißt den Abend), und allmählich entgleitet ihm die Kontrolle. Senta widersetzt sich dem Opfertod, der dem Holländer Erlösung beschert hätte, wobei die Figuren sich am Ende generell gegen ihren Schöpfer zu wenden scheinen. Der hüllt sich aber verzückt in den Brautschleier Sentas.