Das Grazer Publikum durfte sich wieder an Ballett erfreuen © Oper Graz/Kmetitsch

Auch das Ballett meldet sich mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück. Vor luftig ausverkauftem Haus moderiert Beate Vollack eine Reise durch die zwei Jahre ihrer Direktion. Sie hat umgestellt, Regeln eingehalten – und viel bewiesen. In bester Verfassung erinnert die Kompanie an Vollacks große Choreografien, beschwört den dämonischen Sandmann von Andreas Heise und stellt entfallene Projekte der Saison vor. Ein Best of, aber nicht ohne existenzielle Fragen.