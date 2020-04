Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr als 60 Pianisten aus aller Welt waren bei diesem Uraufführungsexperiment dabei © styriarte

"Aus dem schönsten Haus in Graz, aus dem Palais Attems", begrüßte Mathis Huber die Zuhörer in aller Welt via Youtube-Video (mit englischen Untertiteln), dazu die junge lettische Pianistin Olga Chepovetsky und den jungen Grazer Pianisten Philipp Scheucher. Und rund 60 weitere Pianistinnen und Pianisten rund um den Globus, die mitmachten bei diesem Experiment: bei der Uraufführung der "Corona Meditation" von Gerd Kühr.