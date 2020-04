Corona-Therapie"Don't Worry, Be Happy": Opernstars singen zur Stimmungsaufhellung

Facebook

Sopranistin Tetiana Miyus: musikalische Frühingsgrüße aus dem Wohnzimmer © Oper Graz/Novak

Opernsängern wird in ihrem Beruf oft mehr als genug abverlangt. Derzeit aber zeigt die Sängerin Tetiana Miyus, dass sie nicht nur auf der Bühne belastbar ist. Die an der Grazer Oper engagierte Sopranistin, üblicherweise in Werken wie George Bizets "Die Perlenfischer" oder Giuseppe Verdis "Don Carlo" zu hören, meldet sich nun mit einem Video aus ihrem Wohnzimmer: Von ihrem Ehemann Stas Zhukovsky auf der Klarinette begleitet, hat sie eine schmissige Wohnzimmer-Version von Bobby McFerrins Evergreen "Don't Worry, Be Happy" aufgenommen - und spielt währenddessen auch noch Reitpferd für ihr Söhnchen Andrij.

Das entzückende Gute-Laune-Video ist Teil einer Aktion, mit der die Grazer Oper ihrem Publikum in der spielfreien Zeit eine andere Art von Aufführung bieten will: Künstlerinnen und Künstler verwandeln ihre Wohnzimmer in die Bühne und zeigen Erheiterndes, Nachdenkliches, Wissenswertes und Aufbauendes aus der Welt der Musik - "ganz ohne Kostüm und Maske, dafür wie gewohnt mit viel Herz und Witz", verspricht die Oper in einer Aussendung.

Darüber hinaus gebe es "persönliche Empfehlungen des Ensembles, Tipps zum Nachmachen und viele neue, ungewohnte Einblicke sowie Rückblicke auf die Highlights der vergangenen Spielzeiten". Nebst Oper, Lied, Konzert, Tanz inkludiert das also sogar Pop "von zu Hause für zu Hause". Mit dabei ist auch Sieglinde Feldhofer, begleitet von Andrè Schuen am Klavier - die beiden gehen es etwas ruhiger an: mit einem Gute Nacht-Gruß aus dem Dachfenster der Sängerin. Und Mezzosopranistin Mareike Jankowski singt mit Franz Schuberts Lied "Frühlingsglaube" den Frühling herbei. Zu sehen ist das alles online auf Youtube, Facebook, Instagram oder auf der Website der Oper unter www.oper-graz.com