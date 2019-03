Kleine Zeitung +

Kunstuni-Workshop Sheila Jordan, die "süße" Botschafterin des Jazz

Mit 90 Jahren ist der Terminkalender von Sheila Jordan noch immer voll. Als Artist in Residence am Jazzinstitut der KUG ist die legendäre Jazzsängerin nun back in town. Witzig und putzmunter. „Jeannie“ über ihre Mission, die Liebe zum Kontrabass und den geheimen Appetit.