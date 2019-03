Am 27. März wird die Sopranistin und Koloratur-Göttin zum letzten Mal in einem szenischen Stück auf der Bühne zu erleben sein. In München, in Donizettis Oper "Roberto Devereux".

Edita Gruberova als Königin Elisabeth in "Roberto Devereux", hier in einer Produktion in der Wiener Staatsoper. © APA

Sopranistin Edita Gruberova beendet ihre Opernkarriere. Am 27. März werde sie zum letzten Mal in einem szenischen Stück auf der Bühne stehen, teilte die Bayerische Staatsoper in München mit. Gruberova wird dort die Königin Elisabetta in Gaetano Donizettis Oper "Roberto Devereux" in der Inszenierung von Christof Loy geben. Danach werde sie nur noch bei Konzerten singen und Meisterklassen halten.

Gruberova, die in Bratislava geboren wurde, hat in ihrer langen Karriere viele Opernrollen gesungen - auf vielen Bühnen weltweit. Sie war die Königin der Nacht ebenso wie Lucrezia di Borgia oder Lucia di Lammermoor. Der Münchner Opernintendant würdigte die 72-Jährige als Primadonna assoluta und große Diva.