Das trojanische Pferd hat einen prominenten Auftritt © Michel Pöhn/Wiener Staatsoper

Der Fall von Troja samt der Sache mit dem Pferd. Die Flucht der Besiegten nach Karthago und die tragische Liebesgeschichte von Aeneas und Dido. Und dann auch noch die Gründung Roms. Das ist Mythenstoff für mehrere Opern, und Hector Berlioz benötigte auch vier Stunden Musik, um all das zu schildern. Erst 100 Jahre nach dem Tod des Komponisten hat sein Opus summum in nicht entstellter Form einen Weg auf die Opernbühne gefunden. 1969 in Glasgow und London, 1976 kamen „Les Troyens“ erstmals in Wien heraus.