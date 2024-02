Die Farmer sind wieder einmal besoffen. Vor der bühnenhohen Außenwand des farmeigenen Schlachthauses taumeln Mr. Und Mrs. Jones grölend und pöbelnd über die Bühne. Nur ein paar Minuten braucht Alexander Raskatov, klarzustellen, wer der Feind ist. Hinter der Wand, die sich bald hebt, die Opfer: Resigniert rütteln dutzende Tiere an ihren Käfigen, die an gewaltigen Eisentraversen von der Decke des marmorverkleideten Schlachthauses (Bühne: Paolo Fantin) baumeln. Vor ihren Augen dreht der Fleischwolf Faschiertes in eine Blechwanne. Revolution liegt in der Luft.