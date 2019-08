Facebook

Zwei Supertypen: In Quentin Tarantinos neuem Film sind Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in Bestform zu sehen © Sony

Der Hype um den neuen Tarantino-Film ist ebenso maßlos wie der Film selbst. “Once Upon A Time… In Hollywood” ist eine zweieinhalbstündige, manische Zeitreise an den großen Wendepunkt der amerikanischen Filmfabrik, gerade jetzt, 50 Jahre später, wo vielleicht wieder ein Umbruch bevorsteht.