Trotz Starbesetzung zieht das US-Remake von "Honig im Kopf" nicht © Constantin

Til Schweiger will nach Hollywood, und zwar nicht nur als Schauspieler. Zu diesem Zweck drehte er vergangenes Jahr ein Remake seines eigenen Publikumshits “Honig im Kopf” von 2014, mit Starbesetzung: Hollywood-Haudegen Nick Nolte übernahm die Rolle des Demenz-kranken Großvaters, Matt Dillon schlüpfte in die Figur des Familienvaters, die Schweiger selbst gespielt hatte. Emily Mortimer ist als Mutter mit dabei. Die Teenager-Tochter, die ihren dementen Opa nach Venedig entführt, hatte in der deutschen Version Tochter Emma Schweiger übernommen. In “Head Full of Honey” gibt es erneut familiäre Überschneidungen zwischen Fiktion und Wirklichkeit: Der 77-jährige Nick Nolte brachte seine junge Tochter Sophie Lane Nolte als seine filmische Enkelin mit an Bord. Die Chemie zwischen Opa und Vater sowie Enkelin und Tocher stimmt also - das einzig wirklich sympathische an diesem Werk.