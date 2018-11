Film der Woche"Phantastische Tierwesen 2": Böse, böser, Gellert Grindelwald

Im düster inszenierten zweiten Teil der Potter-Prequel-Parade führt Johnny Depp als Zampano Grindelwald das Böse an – dieses Mal in Paris.

Will die Weltherrschaft an sich reißen: Johnny Depp als Bösewicht Gellert Grindelwald © Warner

In Grindelwald am Fuß der Eigernordwand gibt es kein Kino mehr. Dafür ist der Schweizer Ort Namensgeber des Oberbösewichts im Potterversum von Joanne K. Rowling geworden. Vor zwei Jahren legte sie mit „Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ den filmischen Spin-off der Harry-Potter-Reihe vor. Nun folgt mit „Phantastische Tierwesen – Grindelwalds Verbrechen“ die Fortsetzung. Das vorhandene Figurenpersonal aus Teil eins wird allerdings nicht erneut vorgestellt. Nur Albus Dumbledore ist auch Potter-Fans gut bekannt. Sein junges Alter Ego (Jude Law) schickt Monsterjäger Newt Scamander (Eddie Redmayne) nach Paris. Nach den bildgewaltigen Abenteuern in New York ist das Paris der Zwischenkriegszeit erneut eine nostalgische Augenweide.