Film der Woche"Cops": Wenn Männer lieber schießen als reden

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laurence Rupp und Anna Suk spielen groß auf © Filmladen

Ganz sicher war es bisher nicht, dass Rekrut Chris eine Karriere bei der Wiener Polizei-Sondereinheit Wega bevorsteht. In der Truppe, die ganz auf Härte setzt, ist der überambitionierte, aber im Grunde sensible Jungpolizist (Laurence Rupp) ein Wackelkandidat. Bis er bei einem Einsatz einen psychisch kranken Aggressor erschießt. Notwehr, ganz klar: Die Kameraden feiern Chris als Helden. Der aber leidet nach seinem tödlichen Schuss nicht nur an einem Trauma, das er mit wachsenden Schwierigkeiten zu verbergen versucht. Auch Zweifel an der Echtheit seiner eigenen Geschichte steigen in ihm auf: Denn was Chris' Vorgesetzter Konstantin (Anton Noori) bei dem fatalen Einsatz getan hat, widerspricht allen Deeskalationsmethoden, die man auf der Polizeischule lernt. Beamtenfehler darf es offiziell aber keinen geben: Gesetz des Schweigens.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.