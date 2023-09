Franz Rogowski über seinen Aufstieg, Sex vor der Kamera und Moral

Nächste Woche stellt er in Venedig seinen neuen Film "Lubo" vor, in den Kinos brilliert er aktuell in "Passages" von Ira Sachs. Der deutsche Ausnahme-Schauspieler Franz Rogowski über Sex, Radfahren und Initimität im Film - und die Aussicht von der Karriereleiter.