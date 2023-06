Mehr Wien geht nicht. Die 27 Stockwerke der drei Blöcke vom Wohnpark Alterlaa sind von den Weinbergen genauso sichtbar wie vom Zug Richtung Süden aus. Sie gelten als ein ikonisches Monument sozialer Utopie – und sind ein 1-a-Instagram-Motiv, wenn man die Chance hat, aufs Dach mit den Rooftop-Pools zu kommen und runterzuschauen: auf begrünte Terrassengärten, eine Kirche, den Park, den Spielplatz. Auf rund 250 Hektar, auf eine Stadt in der Stadt, in der man alles vorfindet, was man fürs Leben braucht.

„Wohnen wie die Reichen für alle“, formulierte es Visionär und Architekt Harry Glück in den 1960ern als Motiv. Die Kritikerinnen und Kritiker spöttelten: „Pools für Proleten“. Glück forderte das „größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl“. Und mit dieser Vision schaffte es sein Paradeprojekt angesichts steigender Mietpreise erst jüngst lobend in die „New York Times“. Die Band Wanda widmete dem Leben im Wohnpark 2021 den Song „Die Sterne von Alterlaa“.

Bianca Gleissinger, geboren 1990, ist hier aufgewachsen. Im Westblock C30105, mit interner Sprechanlage, sieben Pools auf den Dächern, Supermärkten, Pizzeria, Ärztezentrum etc. Für ihren im Kino angelaufenen, lebendigen und charmanten Dokumentarfilm „27 Storeys – Alterlaa forever“ ist die in Berlin lebende Regisseurin an den Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt.