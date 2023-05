Im Thriller „La Syndicaliste – Die Gewerkschafterin“ verkörpert Isabelle Huppert nach einer wahren Begebenheit die Französin Maureen Kearney, die 2010 als Whistleblowerin einen Korruptionsskandal in der Atomindustrie aufgedeckt hat. Die Gewerkschafterin wurde in ihrer Wohnung überfallen und misshandelt, man wollte sie einschüchtern.

Damit beginnt auch der Film von Jean-Paul Salomé, der am Freitag in den Kinos startet. Inmitten einer Männerwelt verleiht Isabelle Huppert ihrer realen Figur zugleich eine unnahbare Kälte und eine menschliche Verletzlichkeit. Wir trafen die Starschauspielerin zum Interview bei den Filmfestspielen in Venedig, wo die 70-Jährige betont bescheiden auftrat und sich in Understatement übte.