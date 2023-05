Ein sprechender, vulgärer Waschbär, der berührt. Was abstrus klingt, bildet das Herzstück des dritten Kinoabenteuers der „Guardians of the Galaxy“. Seit dem ersten Auftritt der Marvel-Rebellen gehört Rocket Raccoon zu den lieblingen der Antiheldentruppe. In der deutschen Fassung wird der liebenswürdige Waschbär seit 2014 von Schauspieler Fahri Yardim (42) vertont. „Ist ja schon merkwürdig wie Leute auf einen kommen, wenn man so einen neurotischen, geschundenen kleinen Kerl sprechen soll“, sagt er zur Kleinen Zeitung. Ihm zufolge liegt der Reiz der „Guardians“ als Team darin, dass sie „eine Antwort auf den gewöhnlichen Superhelden“ liefern. „Ihre Kraft ist die Freundschaft und die Liebe für das Ungewöhnliche, also das Außenseitersein. Sie treffen sich darin Kanten zu haben.“, erklärte der deutsche Schauspieler mit türkischen Wurzeln.