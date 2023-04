Er ist ein typisch weißer Kerl in Hollywood: etabliert, stilvoll gealtert, abgestürzt und wieder aufgestanden, in den Klatschspalten genauso vertreten wie im Feuilleton – und dabei noch immer dick im Geschäft. Die Marke Ben Affleck zieht. Wie passend, dass mit „Air – Der große Wurf“ ein Film in den Kinos zu sehen ist, der skizziert, wie ein Turnschuh zur Legende wird und als solche auch vermarktet wird. Es lebe das Produkt-Biopic und die Imagewerbung für Nike!

Der 50-Jährige hat „Air“ inszeniert, co-produziert und beweist auch in einer Nebenrolle mit furchterregender Perücke als egomanisch-esoterischer Nike-Gründer Phil Knight sein komödiantisches Talent – und Selbstironie.