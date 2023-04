Seit gestern ist er online, der neue Trailer zum "Barbie"-Film. Das Video beginnt mit einem kurzen Blick über ein mehrheitlich in Pink gehaltenes "Barbieland", bevor man Hauptdarstellerin Margot Robbie als "Barbie" auf ebenso pinken Stöckelschuhen in die Szene spazieren sieht. Nur wenige Sekunden später bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch einen platinblonden Ryan Gossling in der Rolle des "Ken" zu sehen. Der darauffolgend wenig überraschende Dialog: "Hi, Barbie" - "Hi, Ken".

War bislang noch wenig über die Handlung des "Barbie"-Streifens bekannt, gibt der neue Trailer erste Indizien, worum es in dem Film über die weltberühmte Barbiepuppe geht.

Worum es im "Barbie"-Film geht

Im Trailer sieht man, wie Barbie (Margot Robbie) aus dem heilen Barbie-Land geworfen wird und sich in der realen Welt zurechtfinden muss. Den Herausforderungen der "Real World" muss sie sich aber nicht alleine stellen, auch Boyfriend Ken ist mit von der Partie. "Warner Brothers" kündigt unter dem Trailer an: "To live in Barbie Land is to be a perfect being in a perfect place. Unless you have a full-on existential crisis. Or you’re a Ken." (Deutsch: "Um in Barbie-Land zu leben muss man ein perfektes Wesen an einem perfekten Platz sein. Außer man hat eine schonungslose Existenz-Krise. Oder man ist Ken.")

Neben Robbie und Gosling werden im Trailer noch weitere Stars enthüllt, die am Film mitwirken, unter anderem Oscar- und GoldenGlobe-Preisträgerin Helen Mirren. Mit von der Partie sind aber auch die britisch-albanische Sängerin Dua Lipa, die Schauspieler Will Ferrell und America Ferrera sowie Connor Swindells, Ncuti Gatwa und Emma Mackey, die einem größeren Publikum durch die Netflix-Serie "Sex Education" bekannt geworden sind.

In die Kinos kommen soll der Streifen im Juli. Regie führt Greta Gerwig ("Little Women", "Lady Bird").