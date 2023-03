­1. Ganz großes Kino

Eröffnet wird die Diagonale traditionell im temporär größten Kinosaal des Landes mit wuchtiger Leinwand - 1160 Menschen passen in die Grazer List-Halle. Dazu: Reden, Laudationen, Preisregen und Party. Yeah!

2. Doppelt hält besser

Einen Eröffnungsfilm? Kann jeder! Doppelt jedoch hält bekanntlich besser. Deswegen eröffnen am Dienstag gleich zwei Filme die Diagonale 2023: Patric Chihas „Das Tier im Dschungel“ und Viktoria Schmids experimentelle Miniatur „NYC RGB“. Und wie heißt es im Programmbuch so treffend: "Auf der Leinwand: die Erleuchtung, die Sehnsucht, das Leben (der anderen)." Ein Filmrausch, versprochen!

3. Die letzte Party seiner Intendanz

Das verantwortet das Duo Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Anlass zur Traurigkeit? Am Sonntag bei ihrer Abschlussrede vielleicht. Davor: Freuen wir uns auf das "Finale". So lautet übrigens auch der Titel eines historischen Programms - inklusive Filmen, die "The End" abgründig, doppelbödig und fatal zelebrieren. Ab ins Kino - bevor es zu spät ist.

Markenzeichen: Der rot leuchtende Diagonale-Uhrturm © (c) Sebastian Reiser

4. #Grazliebe

Existiert als Hashtag nie wirklich, aber wenn hätte man die Diagonale-Saison vor Augen. Denn: Nie ist Graz urbaner, belebter, hinreißender und cooler als zur Diagonale – sechs Tage Ausnahmezustand und Film-Hauptstadt. Das spürt man von den Festivalkinos bis zu den Ausstellungen und bis zur Diagonale-Bar im Volksgarten Pavillon – hosted by Eule. Und nachts leuchtet einen der rote Uhrturm heim.



5. Stars, Stars, Stars

Nebst internationaler Schauspiel-Prominenz wie Tom Mercier und Martin Vischer ("Das Tier im Dschungel") tummeln sich dieser Tage auch die Austro-Stars Emily Cox, Valerie Pachner, Erika Pluhar, Julia Franz Richter, Verena Altenberger und Philipp Hochmair in Graz.

Großer Diagonale-Schauspielpreis: Margarethe Tiesel © Victoria Kager/Diagonale

6. Apropos Superstar

Die großartige Margarethe Tiesel erhält heuer den Großen Diagonale-Schauspielpreis. Die "hingebungsvolle Unterschiedsschauspielerin", wie die Jury sie würdigte, ist auch auf der Diagonale mit den Filmen "Sterne unter der Stadt" von Chris Raiber sowie dem Mietkrimi "Die Vermieterin" von Sebastian Brauneis zu sehen.

7. Gute Projektion!

Bei der Diagonale wünscht einem immer irgendjemand vor dem Film eine gute Projektion. Und diese zwei Wörter stehen schon – unabhängig wie man nach dem Abspann aus dem Kino geht – magisch für Entdeckungen, Wagnisse, Überwältigung, Gemeinschaftsgefühl sowie Kunst. Und Vorfreude!

8. Leinwandstars

Es ist eine wunderbare Tradition: Johann Lurfs Sternenkino *. Der Filmemacher sammelte 650 Sternenhimmel von 1905 bis 2023 und montierte sie chronologisch gereiht zu einem wunderbar eskapistischen Trip. Termin zum Sternderlschauen: 25.3., 23.59 Uhr, KIZ Royalkino.

9. Kinoliebe

115 Filme laufen heuer im Wettbewerb, dazu zig Reihen, historische Programme sowie Diskussionen, Film Meeting, Debatten. Im Prinzip kann man von Mittwoch elf Uhr bis So ca. 22.30 Uhr (fast) durchgehend im Kino sitzen und dazwischen beim Rauspurzeln in die Sonne blinzeln oder nachts auf den Tanzflächen der Stadt im Club Diagonale.

10. Wiedersehensfreude

Viele heiß debattierte oder international erfolgreiche Arbeiten sind erneut in Graz zu sehen. Da kommt Wiedersehensfreude auf bzw. gibt es die Chance, die Werke wie „Rubikon“, „Corsage“, „Eismayer“, "Family Dinner" und „Vera“ noch einmal auf der großen Leinwand zu sehen.



11. Premierenfieber

Die Uraufführungen mit Aufgeregtheit, Cast und Schauspielenden auf der Bühne sind das allerbeste – nie ist man der Filmproduktion näher. Und nie lernt man mehr über die Hintergründe der Geschichte, des Drehs, der Schwierigkeiten als bei Filmfestivals.

12. Regie-Pionierin

Käthe Kratz beehrt Graz und hat einen Film im Gepäck, der sehr selten zu sehen ist: "Atemnot" aus dem Jahr 1984. Nach einem Drehbuch von Peter Turrini folgt er der jugendlichen Revolte zwischen Baumgartner Höhe und besetztem Haus. Zusammenfassung der Stimmung: "Leckt's mi am Oarsch". Termin zum Vormerken: 23.3., 17.30 Uhr.

Magic Marisa - Schau im Graz Museum © Graz Museum



13. Magic Marisa

Die Presse hatte viele Namen für die Diva und Femme Fatale: "Mädchen mit den Katzenaugen“ oder „österreichische Sophia Loren“: Im GrazMuseum beleuchtet eine Schau Leben und Karriere der Schauspielerin Marisa Mell, geb. Moitzi. Eine Wiederentdeckung.

14. Goran Rebić

Die "Reihe zur Person" ist heuer dem 55-jährigen Drehbuchautor und Regisseur Goran Rebić gewidmet, der sich zumeist auf die Zäsuren der 1990er-Jahre konzentrierte und "europäische (Kultur-)Geschichte mit globaler Dimension" anschaulich machte. Werke wie "Am Rande der Welt", "The Punishment" oder "Jugofilm" sind wieder zu sehen. Und: am 24.3., um 20 Uhr: Listening Session mit Musik aus seinen Filmen. Diagonale-Bar.



15. Im Bazar der Geschlechter - Director's Cut

Gibt's im heimischen Film viel zu selten. 13 Jahre nach der Premiere bekommt Sudabeh Mortezais Iranfilm eine neue Schnittfassung (Julia Drack). Termin: 23.3., 20.30 Uhr, Schubertkino 1.

16. Diagonale-Kinderkino

Im Vorjahr gestartet, bleibt das Kinderkino auch heuer fixer Programmpunkt: Am 26.3. um 13.30 Uhr im KizRoyalkino zu sehen: "Klimakrach" von Alice Karasek. Im Fokus des 22-Minüters ab acht Jahren: das brisante Thema Permafrost.



17. Canale Diagonale

Für alle, die es nicht nach Graz schaffen oder krankheitsbedingt ausfallen, gibt es eine kleine Online-Auslese (21.3. bis 21.4.): Flimmit zeigt eine Auslese früherer Sieger-Filme, im Kino VOD Club sind u.a. Herzensfilme aus acht Jahren Festivalgeschichte von Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber zu sehen. Dazu: Online-Premiere von Özgür Anils Coming-of-Age-Film "Wer wir einmal sein wollten".

"Dunkle Wasser": Salzburger Landkrimi von Arash und Arman T. Riahi © ORF

18. Mörderfrühstück

Auch für TV-Vorabsichtungen ist die Diagonale ein gutes Pflaster: Heuer sind gleich zwei ORF-Landkrimis zu sehen - nämlich "Dunkle Wasser" (23.3., 17.30 Uhr Schubertkino) der Riahi-Brüder sowie "Der Tote in der Schlucht" von Mirjam Unger beim Diagonale-Mörderfrühstück am Sonntag um 11 Uhr im Schubertkino. Und: Die Miniserie "Schnee" von Catalina Molina und Esther Rauch am, 25.3., 20.30 Uhr.

19. Street Cinema Graz

Auch schon eine Institution. Dieses Mal werden auf der Kurzfilmwanderung die legendären Reininghaus Gründe mit Projektionen bespielt - u.a. mit "Ich werde nicht dulden, dass ihr mich alleine lasst" von Christoph Schwarz. Treffpunkt: Sa, 19.30 Uhr. Tram-Haltestelle Reininghauspark.



20. Lieblingstitel

Das österreichische Kino ist eines nie: schmähstad. Aus der Reihe Lieblingstitel aus dem Programmheft gibt es einen eindeutigen Favoriten "Steh auf du Sau" - ein Kurzfilm vom Steirer Florian Moses Bayer. Oder: Coming-of-Age-Drama zwischen Stresspeiben, Dorfwirt und Tschick. Kurzspielfilm Programm 6.



21. Goldene Nüsse

Vergessen Sie die Oscars und die Globes! Die hübschsten Awards-Werke gibt es in Graz - die goldenen Nüsse von Anna Paul.

22. Publikumsjoker

Das Publikum lügt nie. Und beim Festival des österreichischen Films haben die Zuschauerinnen und Zuschauer schon oft von den Jurys unabhängige und mutige Entscheidungen getroffen. Die Kleine Zeitung sponsert den Publikumspreis und Sie alle stimmen mittels Abreißsystem am Ticket mit.

23. Wundertüte

Zugegeben, das ist eine Liste mit Mut zur Lücke. 23 Gründe für die Diagonale reichen freilich nicht aus. Hier erfahren Sie noch mehr Höhepunkte des Programms. Und hier geht es zur Webseite und zu Karten.

