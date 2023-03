Es ist die Überraschung der heurigen Preissaison: Ein deutscher Kandidat geht als Co-Favorit in die Oscarnacht. In neun Kategorien ist die Netflix-Adaption „Im Westen nichts Neues“ nominiert, u. a. als bester Film und bester internationaler Film. Regisseur Edward Berger hat dafür den jungen Burgtheaterstar Felix Kammerer in der Hauptrolle engagiert. Nach Los Angeles reist das Team mit sieben Bafta-Preisen im Gepäck.