Mit einer Kinoflatrate sollen Cineastinnen und Cineasten künftig 18 Programmkinos in Wien und fünf weiteren Bundesländern ohne Limit offenstehen. Das "nonstop Kinoabo" ist nun ab 9. März verfügbar, der Vorverkauf startet am 15. Februar. Teilnehmen werden u. a. das Burg Kino, Filmcasino und Gartenbaukino in Wien, das Kino im Kesselhaus Krems, das Moviemento in Linz, das KIZ RoyalKino in Graz, Das Kino in Salzburg und das Leokino in Innsbruck. Eine Ausweitung ist geplant.

Monatlich soll das Abo 24 Euro bzw. 22 Euro für unter 26-Jährige kosten. Die Einnahmen kommen direkt den Kinos zugute, hieß es in einer Aussendung, die Kinos hätten ein "System der Kollaboration und gegenseitigen Unterstützung" geschaffen. "Die Idee einer solchen Kooperation zwischen den Kinos, die zu einer starken Identifikation mit Arthouse-Kinos und hohen Mitgliederzahlen führt, war für mich einmalig", wird die nonstop-Initiatorin und Geschäftsführerin des Wiener Stadtkinos, Wiktoria Pelzer, zitiert.

Inspiration bot das niederländische Abomodell "Cineville", das im Laufe des Jahres auch in Deutschland starten soll. Dort will man aus den österreichischen Erfahrungen lernen.