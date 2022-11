Der Charakter war ihr Sprungbrett nach Hollywood: Als Kriegerin Ayo zählt Schauspielerin Florence Kasumba zur Leibwache Dora Milaje des Wandischen Königs T’Challa. Die Rolle bescherte der in Uganda geborenen und in Deutschland aufgewachsenen Schauspielerin actionreiche Auftritte in den Marvel-Filmen „The First Avenger: Civil War“, „Avengers: Infinity War“, „The Falcon and the Winter Soldier“ und eben „Black Panther“.

Rückblickend betrachtet sei ihr größtes Gefühl für diesen diversen Blockbuster „Dankbarkeit“, wie sie im Interview zur Kleinen Zeitung sagt. „Als Mädchen hätte ich so einen Film gebraucht“, erklärt die 46-Jährige. Denn: „Es ist immer schön, Role Models zu haben, sich selbst zu sehen. Was man sieht, das glaubt man.“ „Black Panther“ hätte ein Afrika-Bild gezeichnet, das positiv und divers ist. „Dunkelhäutigen Menschen wurde beigebracht, dass es Unterschiede gibt, dass sie nicht der Norm entsprächen, dass sie nicht richtig sind.“