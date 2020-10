Facebook

Szene aus "Cortex", gedreht 2019 © WARNER

Kollegen wie Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz machten es vor: den Wechsel auf den Regie-Sessel. Vor der Premiere seines Debüts „Cortex“ gestand Moritz Bleibtreu nun, dass er bis zum Schluss „kalte Füße“ hatte. Obwohl er seit rund 30 Jahren als Schauspieler vor der Kamera steht, war das Regie-Debüt für ihn eine große Herausforderung. Bleibtreu hat selbst das Drehbuch geschrieben und auch eine der Hauptrollen übernommen, gedreht wurde der Mystery-Thriller in Hamburg und Berlin. „Klar, ich habe eine Menge Filme gemacht und sollte eigentlich ganz gut wissen, wie es funktioniert. Aber wenn du das zum ersten Mal machst, bist du genauso unbefangen wie ein Filmhochschüler, der zum ersten Mal einen Kurzfilm macht“, erzählt der 49-Jährige.